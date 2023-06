Share on Twitter

Share on Facebook

A prefeita Josi Nunes e o diretor superintendente da Ecovias Araguaia, Carlos Eduardo Auchewski Xisto, realizam uma reunião em Gurupi onde o representante da empresa irá apresentar o projeto de duplicação da BR-153.

O evento será na próxima sexta-feira, dia 16, a partir das 08h30, no auditório do Instituto Federal do Tocantins (IFTO).

“Convidamos toda a nossa gente de Gurupi, empresários, comerciantes, estudantes, toda a comunidade para participar desta reunião, onde a Ecovias vai mostrar o projeto atualizado da duplicação da BR-153. Reforço o convite, principalmente aos empresários que têm empresas instaladas às margens da BR-153 e que tem interesse direto em conhecer o projeto, em especial para ter mais detalhes sobre os acessos às empresas”, convidou a prefeita Josi Nunes, ressaltando que o objetivo é apresentar propostas para que a obra possa contemplar e facilitar a vida dos motoristas em trânsito e também das empresas.

A prefeita Josi Nunes irá apresentar informações sobre a construção da nova rodoviária de Gurupi e também falará sobre projetos que a gestão está buscando desenvolver dentro das parcerias público privadas.