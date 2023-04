Por Wesley Silas

A gestão da prefeitura Josi Nunes planejou e agora vai colocar em execução várias obras estruturante que beneficiará Gurupi e região, todas com a parceria entre os governos municipal, estadual e federal por meio da bancada do Tocantins no Congresso Nacional. Com o encerramento do período chuvoso a comunidade de Gurupi começa a ver o retorno das máquinas em várias obras, dentre elas estão a interligação da cidade de Leste a Oeste com a Via da Integração, ligando o Centro da Cidade com a parte Oeste da cidade, sentido aeroporto; pavimentação asfáltica em diversos setores e a para a tão sonhada rodoviária a Prefeitura está com, aproximadamente, R$ 10 milhões em conta e agora ao lado dos representantes da classe econômica, representados pelas entidades irá buscar um local para implantar a estação rodoviária que, conforme o seu projeto que encontra-se pronto, atenderá uma cidade de até 200 mil habitantes.

Neste encontro também será tratado a vinda do Diretor de Relações Institucionais da Ecorodovias, Luiz Cezar Corrêa Velosso e do Diretor Superintendente da Ecovias Araguaia, Carlos Eduardo Auchewski Xisto, para anunciar a início, no mês de maio, a ampliação da duplicação de 11,25km das vias marginais de Gurupi, considerada ampliação diamante, iniciando no km 663 até o km 677 com implantação de três retornos, passagem inferiores, uma passarela e dois viadutos.

Parcerias…

“Quando pensamos essas grandes obras pra Gurupi, visualizamos o crescimento da cidade e a geração de oportunidades em vários setores da economia para quem acredita na nossa cidade. A ampliação de espaços para novos negócios, a interligação da cidade de Leste a Oeste com a Via da Integração vai possibilitar quem sai da região do aeroporto, do Campo Bello, da Unirg, a atravessar a cidade de maneira ágil e segura. Assim como a Perimetral Sul (Alça Viária) visa tirar o tráfego pesado do centro da cidade, oferecer mais segurança para as pessoas que transitam por Gurupi e agilizar a viagem de quem trabalha com cargas pesadas. A nova rodoviária será mais um equipamento nesse projeto de obras estruturantes que pensamos e iremos executar. Pois temos que pensar em uma Gurupi grande, polo das regiões sul e sudeste e referência para os estados vizinhos. Essa é a Gurupi que planejamos e iniciamos a implantação desses projetos”, disse a prefeita Josi Nunes.

Valorizar a parte Oeste da cidade.

As parceria entre a bancada federal e o governo municipal também são voltadas para recuperar a falta de investimentos públicos na parte Oeste da cidade. Apesar de ter o Campus I da UnirG e a construção, a passos lentos, do Hospital Geral de Gurupi, obras como construção de uma estação da Cidadania que contará com ações sociais, esportivas e de políticas de prevenção à violência, conseguida pelo senador Eduardo Gomes (MDB-TO) e pelo deputado federal Carlos Gaguim com emendas no valor de R$ 12 milhões.

Outra obra importante para os moradores da região Oeste é a via Leste-Oeste, conhecida como Via da Integração. Realizada pela Prefeitura de Gurupi, a obra vai ligar a parte inferior do viaduto até a Avenida Beira Rio, pelo lado leste, e as Avenidas Lenival Correia e Antônio Nunes, pelo lado oeste, por meio da criação da Avenida Contorno Nascente do Mutuca. Essas quatro avenidas formarão a maior via no sentido Leste-Oeste, totalizando aproximadamente 10 quilômetros. A obra é avaliada em R$ 24 milhões de recursos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) por meio do senador Eduardo Gomes.

Construção de Escolas modelos de tempo integral em parceria com o Governo Federal e Estadual também estão entre a metas da gestão municipal na região Oeste de Gurupi.

Obras que estão licitadas e em licitação

Segundo apurou a reportagem do Portal Atitude estava para ser iniciada neste primeiro semestre obras no valor de R$ 9 milhões, por meio de emendas da senadora Dorinha, quando ela era deputada federal, para revestimento asfáltico em vários setores e Avenida D que liga a Avenida Goiás ao setor Vila Íris (Malvinas), mas a licitação teve que ser retomada devido a empresa vencedora da licitação ter provocado um deságio e pediu um aditivo antes mesmo de começar. Com isso a Prefeitura de Gurupi irá publicar a penalidade para que a empreiteira não concorra mais licitação no município e irá lançar um novo edital, que encontra-se pronto, para os próximos dias. Outro investimento em pavimentação será do ex-deputado, Damasso, com investimentos no valor de R$ 10,5 milhões.

Cidade Inteligente democratizará a comunicação com mais segurança ao patrimônio público e à comunidade

Da ex-senadora Kátia Abreu, Gurupi será contemplada com o projeto Cidade Inteligente com investimento no valor de R$ 23,2 milhões. Para isso todos os prédios públicos fechados e aberto irão oferecer internet wifi e este projetos envolve todas as praças da cidade, feira coberta, praça de alimentação e videomonitoramento com mais de 300 câmeras capazes de identificar a procedências de veículos (roubados ou furtados), identificação facial e possibilitará a implantação de telemedicina nas UBS, Upa e Policlínica e todos os prédio públicos da gestão municipal serão cabeados com intranet. Com isso, impedirá ação como aconteceu na Procuradoria do Municipal, onde uma ex-servidora deletou (apagou) vários processos da gestão em diversas áreas, causando grandes prejuízos. O caso foi denunciado para que a justiça possa atuar após a conclusão do inquérito policial e com as respetivas denúncias.

Via Perimetral Sul

Além das parcerias com o governador Wanderlei Barbosa e seu vice Laurez Moreira como exemplo o revestimento asfáltico das Avenidas Maranhão e Pará em CBUQ e alargamento da Avenida Goiás, sentido Parque Agroindustrial, a prefeita esteve reunida nesta semana com o governador Wanderlei para iniciar as tratativas para a construção de uma alça viária que ligará as BRs 242 a 153.

Em termos técnicos está obra será uma Avenida no perímetro urbano da cidade, pois para ser uma alça viária teria que respeitar a faixa de domínio de 40 metros. Como foi anunciado nesta semana pela prefeita, o governador Wanderlei Barbosa e o seu vice, Laurez Moreira demonstraram sensíveis com o projeto que será elaborado entre a AGETO e Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Devido a urgência em coloca para funcionar a Via Perimetral Sul, a Prefeitura e Estado do Tocantins pretendem construir uma estrada de chão para permitir a trafegabilidade do trecho para depois, em 2024, com recursos do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Tocantins (CDE) possam juntos realizar a pavimentação.

A força do agro muda o cenário econômico

Conforme mostrou a indústria, o Fazendão, quando anunciou em fevereiro o início do investimento de R$ 45 milhões em Polo de Cargas em área privada em frente a Concessionária Porto Seco Centro Oeste da ferrovia Norte-sul, a ligação entre as duas BRs é algo de urgência devido a empresa pretender iniciar suas operações no mês de março de 2024.

Conforme apurou a reportagem do Portal Atitude, o tráfico de caminhão pesado, que em época da safra é de aproximadamente, 70 a 90 caminhões por dia, quando a indústria iniciar em 2024 no pátio da ferrovia em Gurupi, a previsão será de 300 caminhões/dia. O aumento se dará devido ao volume de cargas com o escoamento da produção de farelo de soja terminal de cargas da empresa para exportação para o Porto de Santo e no retorno da mesma frota de vagões próprios para o transporte de commodities agrícolas e fertilizantes retornará para o terminal de Gurupi com fertilizantes que serão misturados no pátio da empresa para serem distribuídos em todo Tocantins a parte dos estados do Maranhão e Pará.

Energia Solar, saúde e praças

Continuando a garimpagem por parceria, a prefeita Josi Nunes conseguiu R$ 5 milhões do governo Federal, por meio da senadora Dorinha Seabra para implantar uma usina de energia solar que será construída na UPA. Para isso, a equipe técnica da Prefeitura esteve reunida nesta semana com representantes de três empresas para montar o processo inicial que tem o objetivo de diminuir as contas e, com a economia, possa transformar o recurso para aquisição de insumos como remédios.

Nos últimos dias a prefeita Josi Nunes e o senador Irajá Abreu, liderança ligada ao deputado Eduardo Fortes, anunciaram a liberação de R$ 4 milhões em emendas para construção de uma nova unidade do Samu e R$ 2 milhões para construção de três praças, sendo uma no setor Campo Bello.