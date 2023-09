Prefeita Josi Nunes comenta os resultados de R$ 125 milhões em investimentos em saneamento básico 

Por Redação

Gurupi tem avançado significativamente em sua infraestrutura de saneamento básico, buscando promover bem-estar, saúde e qualidade de vida. Reafirmando este compromisso é que nesta terça-feira, 26, a Prefeitura de Gurupi por meio da Agência Gurupiense de Regulação e Fiscalização (AGRF), em parceria com a BRK Ambiental, realizou a Jornada de Ações do Saneamento Básico de Gurupi, que simbolizou a entrega de 6 mil ligações de esgoto sanitário, um passo importante rumo a um futuro mais saudável e sustentável para os gurupienses.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, expressou que Gurupi vem avançando no desenvolvimento ambiental, humano, social, saúde, bem-estar e ampliação deste serviço do tratamento de esgoto auxilia nesses ganhos.

“Temos índices melhores do que cidades maiores que Gurupi, isso demonstra o quanto estamos crescendo. A nossa gestão está sintonizada com a tecnologia e inovação, tem se despontado graças a uma gestão compartilhada e às parcerias. Essas obras são grandes investimentos que vão melhorar para sempre a qualidade de vida das pessoas de Gurupi”, disse.

O presidente da AGFR, Sargento Jenilson, afirma que a Jornada de Saneamento demonstra a expansão de atividades de esgotamento sanitário com cerca de 6 mil ligações em 2022 e 2023.

“Estamos em um processo de avanço chegando a 70% de alcance de coleta e tratamento de esgoto em toda Gurupi. Temos melhorias dos serviços existentes e implementação de serviços”, explanou completando que essa transformação na área de saneamento básico fará Gurupi se transformar em uma cidade com mais saúde e oportunidades.

O presidente da BRK no Tocantins e Pará, José Ribeiro, falou da parceria entre a concessionária e a Prefeitura que tem transformado a cidade promovendo mais saúde e bem-estar.

“Gurupi vem sendo transformada, nos últimos três anos já foram investidos mais de 125 milhões. Estamos entregando hoje cerca de 6 mil ligações, ou seja, cerca de 20 mil pessoas estão sendo beneficiadas. É um trabalho grande e estamos felizes em poder entregar essa primeira etapa e até o fim do ano entregaremos a nova estação de tratamento com capacidade de tratamento aumentada, sendo 80 litros por minuto”, explicou.

Assinatura do Termo de Compromisso

Além da entrega das ligações de esgoto, a cerimônia também foi marcada pela assinatura do Termo de Cooperação para Análise de Água e Esgoto entre o Município de Gurupi, por meio da Agência de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos (AGRF), e a Fundação de Apoio Científico e Tecnológico do Tocantins (Fapto), por meio da Universidade Federal do Tocantins. Essa parceria reforça o compromisso das instituições em garantir a qualidade da água e do esgoto no Município.

A prefeita Josi Nunes comentou que a BRK já realiza a análise, mas é preciso que o Município acompanhe de perto a qualidade dos serviços prestados e a parceria com a UFT vai promover mais esse ganho em qualidade de vida para os gurupienses.

A diretora da Universidade Federal do Tocantins (UFT) – campus de Gurupi, Dra. Niléia Cristina Silva, enfatizou a importância da parceria. “Por meio dessa parceria entre UFT e Prefeitura de Gurupi conseguimos alcançar alguns objetivos, sendo um dos principais, colaborar para desenvolvimento do município. Essa parceria busca trazer a expertise da UFT para auxiliar na resolução de demandas da comunidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse, agradecendo a prefeita Josi Nunes por sempre estar de mãos dadas com a Universidade consolidando projetos que trazem frutos para os gurupienses.

Entrega de veículos

Durante o evento a prefeita Josi Nunes também realizou a entrega de dois veículos à AGRF que serão utilizados para auxiliar nos trabalhos de fiscalização da agência.

A equipe também visitou as obras na estação de tratamento de esgoto.

Presenças:

Participaram da solenidade o secretário de Estado das Cidades, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Thiago Benfica, representando o governador Wanderlei Barbosa; o presidente da Agência Tocantinense de Regulação, Controle e Fiscalização (ATR), Israel Júnior; os vereadores Zezinho da Lafiche, Jair do Povo e Elvan Leão; representantes da BRK, secretários municipais e comunidade em geral.

Fonte: Por: Heliana Oliveira – Secom Gurupi