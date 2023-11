Prefeita Josi Nunes busca liberação de recursos para Gurupi durante a Caravana Federativa no Tocantins

Por Redação

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, está participando da Caravana Federativa no Tocantins, evento promovido pelo Ministério das Relações Institucionais, que acontece no Colégio Senador Antonio Luiz Maya, em Palmas, nesta quinta-feira, 09, e sexta-feira, 10. O evento, que já está na sua 4ª edição, tem como objetivo promover atendimento, informação e cooperação entre os entes federados, facilitando o acesso dos gestores municipais e estaduais aos serviços dos ministérios do Governo Federal.

Com a presença de representantes ministeriais, gestores de órgãos e autarquias federais e bancos públicos no evento, a prefeita Josi Nunes aproveitou a oportunidade para apresentar diversos projetos e solicitar a liberação de recursos destinados a obras essenciais em Gurupi. A Prefeita destacou a importância da Caravana como uma alternativa que facilita o acesso dos prefeitos aos convênios, programas e serviços do governo federal, eliminando a necessidade de deslocamento até Brasília.

“A Caravana Federativa é um momento oportuno para apresentarmos nossos projetos, buscar recursos e estabelecer parcerias estratégicas para Gurupi. Estamos aqui com nossos vereadores, secretários e equipe técnica para aproveitarmos esse acesso direto aos convênios, programas e serviços do governo federal, sem a necessidade de deslocarmos até Brasília, é um facilitador que otimiza nossa busca por soluções para as demandas de nossa cidade”, ressaltou a Prefeita.

Entre os recursos liberados para Gurupi durante o evento, está o valor de R$ 700 mil do Ministério dos Esportes para a construção do Skate Park de Gurupi. Esse recurso é fruto de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Gaguim, consolidando mais uma das parcerias construídas pela prefeita Josi Nunes ao longo da sua gestão.

Além do esporte, a gestora ainda está buscando a liberação de recursos em outras áreas se reunindo com representantes dos ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Social, além da Companhia de Desenvolvimento dos Vales dos Rios São Francisco e Parnaíba – Codevasf.

“Neste primeiro dia da Caravana tivemos ótimos encaminhamentos nos nossos projetos e logo teremos boas notícias para Gurupi, fruto das nossas conversas aqui hoje”, finalizou a Prefeita.

A Caravana

Após passar pela Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, a Caravana Federativa chegou ao Tocantins, com o tema “União e reconstrução por uma nova relação federativa” e trazendo palestras, oficinas e disponibilização de serviços, ações e programas, além de atendimento técnico de várias instituições do Governo Federal.

A proposta é promover um maior engajamento institucional entre os governos federal, estadual e municipal, estabelecendo uma cooperação eficaz para a implementação de ações e criando um canal permanente de comunicação entre os entes federados.