A Prefeita Josi Nunes afirmou que nessa nova rodada houveram avanços e que a falta de transporte público em Gurupi está próxima do fim. “Temos tratado com o Tribunal de Contas para definir o melhor modelo para a escolha da empresa que irá realizar o serviço em Gurupi. Esses debates têm sido produtivos para que tenhamos um processo sem nenhuma interrupção. O mais importante é que logo Gurupi possa contar com o serviço de transporte público para atender a nossa população. Esse é um compromisso nosso e, assim como outros que já fizemos, vamos realizar esse também”, disse a Prefeita.

Também participaram da reunião com o conselheiro André Matos, o secretário municipal da Administração, Ulisses Barbosa; o presidente da Agência Municipal de Transportes e Trânsito (AMTT), Colemar Câmara; e a subprocuradora-geral do Município, Jaqueline Ribeiro.