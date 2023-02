Por Redação

A Prefeita, acompanhada de vários secretários municipais e de vereadores, esteve na indústria Fazendão Agronegócios juntamente com o governador Wanderlei Barbosa, o vice-governador Laurez Moreira, deputados e secretários estaduais, onde a gestora de Gurupi defendeu a importância da Via Perimetral Sul e reforçou o pedido de apoio ao Governo do Estado na implementação desta grande obra.

“Já temos o projeto e nós deixamos o ofício na Secretaria Estadual de Indústria, Comércio e Serviços para que o Conselho de Desenvolvimento Econômico possa analisar. Parcerias são importantes para o nosso município e nós temos projetos estratégicos para a região Sul; então é importante a união de forças para o desenvolvimento regional e estadual”, declarou a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, ressaltando que a Via Perimetral Sul vai facilitar e agilizar o transporte de cargas e também deve diminuir o fluxo de veículos pesados no Centro da cidade.

“Gurupi vai melhorar muito com isso e todos os produtores que produzem no Leste do Estado e precisam ter acesso à BR-153 vão ficar agradecidos por esta boa notícia”, afirmou Volney Aquino dos Santos, proprietário do Grupo Fazendão Agronegócios.

O governador Wanderlei Barbosa frisou que a proposta da gestão estadual é industrializar o Estado e que para isso é preciso proporcionar a infraestrutura necessária para que os empresários tenham as condições necessárias para produzir e escoar os seus produtos.

“Nós temos que organizar a infraestrutura do Estado para atender ao setor empresarial que gera tantos empregos. E o Governo do Estado tem que adequar as suas ações para permitir este crescimento industrial”, destacou o Governador.

Via Perimetral Sul

Visando melhorar as condições de trafegabilidade para os empresários e para a comunidade, a Prefeitura de Gurupi projetou a implantação da Via Perimetral Sul, que será uma ligação direta entre as BR’s 153 e 242 e também com o pátio da Ferrovia Norte/Sul. Uma pista de cerca de 12 km de extensão, que vai retirar o trânsito pesado do Centro da cidade, reduzindo a possibilidade de acidentes, diminuindo prejuízos aos empresários e otimizando o transporte de cargas.

A Perimetral Sul terá início em frente à Ceasa, às margens da BR-153, passando pela estrada da antiga fábrica Colorim, seguindo pelos fundos do campus da UFT e chegando ao Centro Administrativo da Prefeitura de Gurupi na BR-242.

Mais empreendimentos em Gurupi

A prefeita Josi Nunes também prestigiou o lançamento da construção do polo de cargas do Grupo Fazendão Agronegócios. A obra fica localizada na Ferrovia Norte/Sul, na rodovia BR-242, é de responsabilidade do setor privado e tem um investimento no valor de R$ 45 milhões.

A construção contemplará escritórios, balanças, refeitório, banheiros e vestuários. Além disso, a obra do terminal terá um armazém graneleiro com capacidade de 41.000 toneladas; com fluxo de recepção de 400 toneladas/hora e de expedição de 1.500 toneladas/hora de soja e 1.200 toneladas/hora de farelo. Podendo fazer o carregamento de dois vagões por vez, em uma composição de 80 vagões em 10 horas de embarque.