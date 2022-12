Foram apresentados aos vereadores e autoridades presentes, os secretários que foram nomeados nesta quinta-feira, 1º. Kárita Christina Soares Kanaiama Alves assumiu a Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação e Ricardo Bueno Paré é o novo Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi – GURUPI PREV.

Também houve a apresentação oficial dos secretários que foram nomeados e já vinham atuando frente às secretarias desde o mês de novembro.

Luana Nunes Garcia está à frente da Secretaria de Assistência Social e Cidadania; Thiago Henrique do Nascimento Costa é o atual Controlador Geral do Município; e Alexandre Orion Reginato assumiu o cargo de Procurador Geral do Município. Também foi apresentado o novo Sub procurador do município, Diego Avelino.

Durante o evento, cada secretário se apresentou e falou um pouco sobre as expectativas frente às respectivas pastas. A Prefeita falou sobre a escolha dos gestores e agradeceu a todos por terem aceitado o convite de compor a gestão.

“Eu quero agradecer ao Conselho de Gestores das Instituições de Ensino Superior, que indicou a nossa secretária Kárita. Porque ciência e tecnologia está muito ligada a todo o processo da pesquisa, inovação, tecnologia e da instituição de ensino superior; então teríamos que colocar alguém que realmente já está sintonizado com todo este processo para dar continuidade ao trabalho que já estava sendo feito, de uma forma muito positiva, pela nossa secretária Lady. Obrigada aos membros do Conselho, que se reuniram e definiram o nome da professora Kárita que está aqui junto conosco na gestão”, declarou a Prefeita Josi Nunes.

“Vocês foram indicados pelo que tem de melhor em Gurupi. Pelo Conselho de Gestores, pelo Deputado Estadual Eleito, Eduardo Fortes, que tem demonstrado uma liderança muito grande em Gurupi. Acreditamos no trabalho de vocês e queremos agradecer por vocês terem aceitado esta missão”, complementou a Prefeita se referindo à secretária Kárita e também ao Presidente do Gurupi Prev, Ricardo Paré.

Ela também agradeceu aos secretários que foram nomeados no mês passado e já vem desempenhando um bom trabalho frente às suas pastas.

A apresentação oficial dos gestores aconteceu no gabinete do Centro Administrativo da Prefeitura e contou com a presença do Deputado Estadual Eleito, Eduardo Fortes; do Presidente da Câmara de Vereadores, Rodrigo Maciel; dos vereadores Elvan Leão, César da Farmácia, Jair do Povo, Ronaldo Lira, Ivanilson Marinho e Matheus Monteiro. Também estiveram presentes Milene Queta, diretora geral do IFTO de Gurupi e Presidente do Conselho de Gestores das Instituições de Ensino Superior; Sara Falcão, Reitora da UnirG; Adriana Terra, coordenadora do Programa Inova Gurupi; Rodrigo Tavares, diretor do campus da UFT; Oximano Jorge, diretor administrativo e financeiro da Fundação UnirG; além de vários secretários municipais e servidores.