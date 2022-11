Share on Twitter

Durante esta semana a Prefeita de Gurupi, Josi Nunes, esteve em Brasília buscando mais recursos para a implementação de obras no município. Nesta quarta-feira, 09, a gestora se reuniu com o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Marcelo Lopes da Ponte. A deputada federal e senadora eleita, Dorinha Seabra, acompanhou a prefeita durante o encontro.

“Solicitamos agilidade na avaliação do projeto de uma Escola de Tempo Integral, no valor de R$ 15 milhões, e também a construção de uma quadra poliesportiva na Escola Municipal Orlindo Pereira da Mota. São os dois projetos que nós temos que estão sendo avaliados pelo FNDE”, afirmou Josi Nunes.

A Prefeita disse ainda que a solicitação de agilidade na avaliação deste projeto visa possibilitar que a gestão possa realizar o processo licitatório e dar início às obras o mais rápido possível.