por Wesley Silas

Natural de Dueré, José Ribamar dos Santos, o poeta e cordelista morava há vários anos em Gurupi onde foi o titular da cadeira nº 01 da Academia Gurupiense de Letras e ocupou. Ele também foi servidor público do município e durante vários anos manteve uma banca na Feira Coberta Central de Gurupi, onde comercializava literatura de cordel. Ele faleceu no domingo, 26, em decorrência de uma pneumonia.

Confira as notas de Pesar.

Nota de Pesar – José de Ribamar

É com imenso pesar que a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, e o vice-prefeito, Gleydson Nato, lamentam o falecimento do Senhor José de Ribamar Alves dos Santos, de 63 anos, ocorrido neste domingo, 25, em Gurupi.

José Ribamar era agente de vigilância no município e trabalhava na Secretaria de Saúde. Foram 22 anos dedicados ao serviço público municipal com muita competência e presteza. José Ribamar deixa um grande legado à nossa cidade também na área cultural. Ele foi um dos fundadores da Academia Gurupiense de Letras (AGL), onde ocupava a cadeira de número 01, e durante anos manteve uma banca na Feira Coberta de Gurupi, onde comercializava literatura de cordel.

Neste momento de dor, a prefeita e vice-prefeito se solidarizam com familiares e amigos que choram essa perda.

Josi Nunes

Prefeita de Gurupi

Gleydson Nato

Vice-prefeito de Gurupi

Nota de Pesar – José de Ribamar Alves dos Santos

José de Ribamar foi um dos fundadores da Academia Gurupiense de Letras (AGL), onde ocupava a cadeira de número um e também foi servidor público do município de Gurupi

A literatura gurupiense está órfã. Perdemos o poeta e cordelista José de Ribamar Alves dos Santos. Esse querido amigo que, durante a época em que eu estive à frente da gestão da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, colaborou com projetos literários desenvolvidos na unidade de ensino. Esta homenagem se dá em nome de todos os estudantes, professores e demais servidores da escola que, naquela época, conviviam com tanto carinho com nosso eterno apaixonado pela literatura de cordel.

Na literatura popular, ele encontrou a mais legítima forma de expressão e sua partida deixa um vazio em nossos corações. Seus versos nos tocavam profundamente e tenho certeza de que continuarão nos tocando. Estarão em nossa memória e nas páginas das antologias das quais teve poemas publicados ou do seu livro “A Rosa de Ouro & Outros Poemas”.

José de Ribamar Alves dos Santos foi um dos fundadores da Academia Gurupiense de Letras (AGL), onde ocupava a cadeira de número um e também foi servidor público do município de Gurupi. Sua presença era marcante na Feira Coberta Central de Gurupi, onde comercializava Literatura de Cordel. Neste momento de dor e tristeza, deixo minha solidariedade a todos os familiares e amigos. Rogo a Deus, pedindo o Seu consolo ao coração de cada um.

Adriana Aguiar

Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes