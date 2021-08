Share on Twitter

por Wesley Silas

O ex-secretário Municipal de Saúde da Prefeitura de Gurupi, Vânio Rodrigues de Souza, é natural de Dueré mas sua família escolheu Gurupi para morar. Na gestão de Laurez Moreria, ele deixou o cargo no dia 23 de outubro de 2018, com várias obras para inaugurar e, depois de ocupar pelo período de 21 meses foi sucedido pelo pré-candidato a prefeito, Gutierres Torquato e em seguida foi nomeado pelo governador Mauro Carlesse para assumir a direção do Hospital Geral de Araguaína.

“Agradecemos a contribuição do secretário Relmivam na Secretaria de Saúde, mas ele por questões pessoais e familiares acabou entregando o pedido de exoneração. Nós estávamos trabalhando a possibilidade de um outro nome e o ex-secretário Vânio já vinha sendo discutido desde o início do ano e agora ele retorna e já esteve aqui como Secretário conhece bem o processo e com a experiência que ele tem e sua família é daqui”, disse.

A prefeita lembrou das raízes de Vânio em Dueré e Gurupi, enquanto Relmivam tem em Araguaína e por razões familiares Relmivam resolver retornar para sua cidade.

“Olha nós tínhamos uma pessoa de Araguaína que é o Relmivam e uma pessoa daqui de Dueré e de Gurupi porque a família dele mora aqui e estava em Araguaína. Então, nós deixamos um agradecimento caloroso ao secretário Relmivam que foi uma pessoa muito carinhosa, dedicada, mas resolveu retornar para Araguaína por questões familiares”, disse.