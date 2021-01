Em reunião no Palácio Araguaia, sede do Governo do Tocantins, em Palmas, nesta terça-feira (20), a prefeita Fátima Coelho reivindicou liberação de verbas para a implantação do Parque Industrial de Guaraí, além de um maquinário para manutenção de estradas rurais no município. Ela foi recebida pelo chefe de gabinete do governador, Sebastião Albuquerque.

Por Redação

A motoniveladora (patrol), solicitada pela prefeita, é devido a pequena e insuficiente frota de maquinários para atendimento à demanda do município.

“É para manutenção das nossas estradas rurais. Algumas máquinas estão em situação precária, em função do ano de fabricação e pela depreciação devido ao uso constante”, explicou a prefeita Fátima Coelho.

Parque Industrial de Guaraí

O Parque, localizado na BR-153, a 5 km do centro de Guaraí, será implantando numa área da prefeitura, com 242 mil m², e contará com lotes divididos por quadras. As empresas a serem instaladas contarão com incentivos fiscais, infraestrutura planejada e fácil acesso à rodovia federal. As obras no parque de Guaraí são de implantação de toda a infraestrutura do local, com pavimentação, iluminação e esgoto.

Recursos

De acordo com uma publicação do Portal do Governo do Tocantins, cerca de R$ 2 milhões seriam investidos na primeira etapa das obras do Parque Industrial de Guaraí.

Encontro Tocantinense de Novos Gestores

A prefeita Fátima Coelho participou nesta terça-feira (19), do Encontro Tocantinense de Novos Gestores, evento organizado pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e direcionado aos prefeitos e prefeitas eleitos em 2020, que aconteceu em Palmas.