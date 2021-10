Por Redação

O decreto nº 1.389 foi publicado no Diário Oficial do município desta terça-feira e leva em consideração a redução das demandas pelos serviços públicos não essenciais, em virtude do Feriado do Dia de Finados, 02 de novembro. O ponto facultativo não se aplica às repartições que, por sua natureza, exijam regime de plantão permanente.

Na quarta-feira, 03, o expediente voltará ao normal a todos os servidores públicos do município de Gurupi.

