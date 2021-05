Santa Rita será um dos poucos municípios do Tocantins a ter acesso ao Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa). No dia 15 de abril a prefeita Neila Moraes sancionou a lei que autoriza a contratação do financiamento.

por Redação

O projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores. A saúde financeira e fiscal de Santa Rita foi fator crucial para que o município pudesse ter acesso à linha crédito. Agora a população colherá os frutos da boa organização financeira e fiscal, cumprimento de todas as regras legais da administração pública e atualização dos sistemas de controle e fiscalização.

Com a contratação do Finisa, Santa Rita construirá mais casas populares, asfalto com drenagem das águas pluviais, calçadas e guias, ampliará a iluminação pública e reformará do Centro Administrativo Municipal. “A aprovação unânime desse projeto pelos vereadores e, em sequência, a sanção da lei que nos autoriza o acesso ao Finisa mostra que estamos no caminho certo, trabalhando pelo desenvolvimento de Santa Rita do Tocantins”, afirma a prefeita Neila.

Finisa

Disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, o Finisa é uma linha de financiamento disponível ao Setor Público destinada aos municípios, estados e Distrito Federal, para investimentos em infraestrutura, mobilidade, entre outros. Contribuindo, dessa forma, com a melhoria das condições de vida da população.