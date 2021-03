Eleição virtual aconteceu nesta segunda-feira, 29, e posse da diretoria será na terça, 30; Palmas está entre os 2,6 mil municípios que integram consórcio liderado pela FNP.

por Redação

A prefeita Cinthia Ribeiro toma posse nesta terça-feira, 30, como 2ª Vice-Presidente do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras – Conectar. Liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o consórcio reúne 2,6 mil municípios interessados na aquisição de vacinas, medicamentos e insumos de saúde, e foi instituído em Assembleia Geral realizada no dia 22 de março. A eleição da diretoria do Conectar, que teve chapa única, ocorreu nesta segunda, 29, por meio virtual, mesma modalidade que será adotada na cerimônia de posse. Ao todo, foram 682 eleitores que corresponderam a 2.970 votos, já que o peso de cada voto varia de acordo com o número de habitantes dos municípios.

O consórcio será presidido pelo prefeito de Florianópolis (SC), Gean Loureiro, e tem como 1º Vice-Presidente o prefeito de Belém (PA), Edmilson Rodrigues. Ao todo são 21 prefeitos entre Diretoria e Conselho Fiscal (titulares e suplentes), sendo três mulheres. Além de Cinthia Ribeiro, estão a prefeita de Abaetetuba (PA), Francinete Carvalho, e a prefeita de Contagem (MG), Marília Campos. A diretoria do Consórcio terá a prerrogativa de montar um conselho de prefeitos, com até 76 membros, com função deliberativa e intermediária entre a diretoria e a assembleia. Mesmo após todos esses ritos, municípios que ainda não aderiram ao consórcio e tiverem interesse poderão participar mediante cumprimento das exigências legais.

“É uma honra para Palmas, além de fazer parte do Consórcio de Vacinas, integrar a primeira diretoria que vai comandar os trabalhos do maior consórcio público em saúde do País. Prefeitos de todas as regiões do Brasil estão unidos em uma iniciativa inédita que busca alternativas para imunizar a população e salvar vidas”, diz Cinthia Ribeiro. Segundo a prefeita, a partir da posse da diretoria, o Conectar poderá iniciar as tratativas com os laboratórios para a compra de vacinas contra a Covid-19. “Estamos empenhados em livrar o País dessa pandemia o mais rápido possível, para que possamos investir fortemente na retomada da economia”, ponderou Cinthia.

A cerimônia de posse da Diretoria e do Conselho Fiscal do Conectar será transmitida ao vivo pelo Youtube, a partir das 10 horas desta terça, 30, e pode ser acompanhada aqui.

Contectar

A proposta do consórcio começou a ser desenhada em fevereiro deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) autorizou que estados e municípios participassem de negociações para a aquisição de imunizantes contra a Covid-19. O objetivo do consórcio é oferecer suporte aos municípios caso o Programa Nacional de Imunização (PNI) não consiga suprir a demanda nacional.

Os recursos para aquisição de vacinas, medicamentos e insumos para o enfrentamento da Covid-19 poderão ser de três formas: por meio dos municípios consorciados, de aporte de recursos federais e de doações nacionais e internacionais de fundações, instituições, empresas etc. Além disso, o consórcio poderá receber doações de insumos, vacinas, medicamentos – tudo o que for preciso para o enfrentamento à Covid-19.

Após a posse, nesta terça-feira, 30, será disponibilizada no portal do Consórcio Conectar toda a documentação oficial para que as instituições interessadas possam fazer as doações. Mais informações sobre como ajudar o Brasil em [email protected]. (Com informações da FNP)