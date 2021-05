Dois Projetos de Lei de autoria do poder executivo foram protocolados nesta quinta-feira (13) na Câmara de Vereadores de Gurupi. Os documentos são referentes às datas-base dos servidores públicos municipais e também da Fundação UnirG.

Por Redação

O Projeto de Lei de número 11/2021 concede revisão geral anual, a título de recomposição salarial, de 4,52% nos salários dos servidores públicos efetivos da administração direta e da Agência Gurupiense de Desenvolvimento (AGD), retroagindo a 1º de maio de 2021.

Já o Projeto de Lei de número 12/2021 concede revisão geral anual, a título de recomposição salarial, de 4,52% nos salários dos servidores públicos da Fundação UnirG, retroagindo a 1º de janeiro de 2021.

O cálculo das datas-base leva em consideração o índice do IPCA (Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo) acumulado de janeiro a dezembro de 2020.

“Essa recomposição é um direito do trabalhador e é muito importante porque traz um incremento no poder de compra, baseado na inflação do ano anterior. A câmara municipal está atenta e empenhada para aprovação desta matéria o mais rápido possível, para que os servidores possam receber este incremento em seus salários ainda no pagamento do mês de maio”, declarou a prefeita Josi Nunes.