Nos últimos anos, as primeiras chuvas em Gurupi abrem a janela de problemas da qualidade de obras públicas e da falta de drenagem pluvial como aconteceu no mês de novembro de 2020 na Avenida Goiás com água invadindo prédios em construção e residências de moradores de várias regiões como a dos setores Canaã, Cajueiro e Altos dos Buritis, depois que parte da cidade recebeu pavimentação asfáltica sem drenagem.

Com a intervenção por meio da construção de drenagem realizada neste ano pelo município, o problema foi amenizado no trecho da Vila Guaracy até Avenida Goiás, onde a água da chuva escoa no córrego Mutuca. Porém, nos prédios públicos como o da Prefeitura de Gurupi, apesar da reforma em toda estrutura os servidores foram novamente surpreendidos goteira em, praticamente, todo o prédio no início desta semana.

Para o Secretário de Planejamento e Finanças, Salustriano Lucas Marquez Lemes, quando se trata de falha em obras públicas quem paga os prejuízos é o cidadão e os servidores públicos devido a falhas na obra que passou por uma grande reforma e foi entregue no dia 04 de julho de 2016.

“É importante a população conhecer a qualidade das obras públicas e aqui em Gurupi nós temos algumas. Por exemplo qualquer cidadão poderá ver a situação da reforma da Prefeitura na Rua 01 que neste ano completou 06 anos e hoje chove mais dentro do prédio do que fora. É uma obra pública que foi feita sem qualidade em um prédio público de extrema importância e não obedeceram aos parâmetros. Pensaram em estética e em redução de tempo para mostrar resultado à comunidade e não se preocuparam com qualidade e eficiência em gastar o dinheiro público com responsabilidade”, disse o secretário.

Outros casos…

Ele citou ainda o problema estrutural na obra do Mercado Municipal que passa por ajustes depois de ter sido inaugurado depois de ter provocado prejuízos a comerciantes em outubro de 2020, conforme mostra o vídeo abaico.

“Além do exemplo da Prefeitura temos o Mercado Municipal que fizeram nas coxas e hoje chove dentro de uma obra que não teve projeto técnico bem referenciado que resolva os problemas tanto dos comerciantes quanto da comunidade de Gurupi. Isso mostra que o político no afã de inaugurar uma obra e de se ver bem na foto ele deixa de se preocupar com a qualidade e entrega à comunidade obras que não estejam prontas para uso e a sociedade tem que ver se é este tipo de político que ela quer para comandar o município ou muitas vezes até o Estado”, protestou o secretário.

Em novembro de 2020 uma casa caiu no setor Canaã por não suportar a força da água, após a Prefeitura ter pavimentado a rua sem micro ou macrodrenagem para retirar as águas pluviais da via pública, provocando pontos de alagamento e prejuízo com a queda de muros e desabamento de uma casa, conforme mostra o vídeo gravado por um morador na época:

Na chuva do dia 13 de novembro de 2020, a falta de drenagem fez com que a água da chuva invadisse várias casas no setor Altos dos Buritis: