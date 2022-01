por Redação

Neste início de ano as equipes de roçagem e jardinagem da Agência Gurupiense de Desenvolvimento – AGD e do Viveiro Municipal estão trabalhando para deixar as nossas praças e espaços públicos ainda mais bonitos. O trabalho visa também a segurança e comodidade da população de Gurupi.

Nesta semana, a revitalização e o paisagismo estão sendo realizados na Praça do Sol, saída para Peixe, e também na Praça da Igreja Santo Antônio, no Centro da cidade. As equipes também estão roçando o mato à beira da rodovia BR-242, no perímetro urbano.

“Na revitalização das praças estamos utilizando as mudas produzidas pelo Viveiro e na AGD, dando uma repaginada geral. Em média usamos cerca de 100 mudas de plantas de jardim em cada praça, buscando fazer com que a cidade fique mais alegre, mais bonita e mais atraente”, afirmou o presidente da AGD, David Henrique Garcia.

As espécies de plantas mais utilizadas são: Mini Ixora, Croutons, Fênix, Alamanda, Muzema, Pingo de Ouro, Palmeiras Carpentarias, Rabo de Raposa, Ipês (roxo, amarelo, rosa e branco) e Flamboyant.

Segundo David, neste ano os trabalhos iniciaram com a poda nos canteiros centrais, na Entrada Sul e também na Rodoviária de Gurupi, onde houve um serviço de revitalização do espaço público, e ainda na Feira Coberta da Rua 7.

“Já terminamos a praça do Sol e iniciamos a revitalização na praça da Igreja Santo Antônio, onde há muitos espaços que podem receber jardinagem. Em todas as praças de Gurupi nós vamos buscar dar uma nova imagem”, destacou o presidente da AGD, ressaltando que os trabalhos serão realizados em todos os espaços públicos da cidade. (Texto Leilane Macedo – Secom Gurupi)