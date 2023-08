Por Wesley Silas

Na época o então Diretor de Arquitetura Urbanismo e Acessibilidade da Prefeitura de Gurupi afirmou que a área não seria de competência do município, mas do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Na época a Energia informou por meio de nota que a colocação dos postes respeita a Norma Técnica Brasileira. “A obra respeita a Norma Técnica Brasileira e por isso os postes estão sendo colocados em uma distância de 35 a 50 centímetros do meio fio”, argumentou.

No entanto, conforme mostra a imagem, os postes continuam no meio da via destinada, teoricamente, exclusivamente para a circulação de pedestres e, até então passaram-se 04 anos e neste período o Governo Federal Governo Federal, através do Ministério da Infraestrutura (MInfra) e da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), repassou a concessão da BR-153 para Ecovias do Araguaia (do grupo EcoRodovias) e a obstrução do passeio público continua sem respostas.