O deputado federal, Vicentinho Júnior (PL) fez críticas a prefeitura de Porto Nacional após o episódio que ocorreu na comunidade Jacutinga, na zona rural do município. O prefeito Rovinon Maciel rebateu e disse que não se omitiu da situação.

por Régis Caio

Famílias que moram no assentamento Jacutinga, na zona rural de Porto Nacional, foram retiradas das próprias casas durante uma ação de reintegração de posse nesta última terça-feira (18). Os imóveis foram derrubados por máquinas, assim como uma escola municipal construída há cerca de 20 anos para atender as crianças do assentamento e de comunidades vizinhas.

O deputado Vicentinho criticou o episódio na tribuna do congresso nacional. “Hoje aconteceu na história de Porto Nacional um episódio triste, onde moradores foram expulsos da Comunidade Jacutinga. É inaceitável o despejo daquelas famílias, sem nenhuma ação preventiva por parte do Governo do Tocantins ou da prefeitura que desse respaldo a essas pessoas”, atacou o deputado.

O prefeito Ronivon rebateu o deputado e disse que Vicentinho não conhece a realidade da comunidade. “A Prefeitura de Porto Nacional, desde o início desta atual gestão, jamais foi omissa com o compromisso de buscar apoio a comunidade de Jacutinga. A nossa missão é trabalhar em prol da qualidade de vida de todos os portuenses, além de lutar por dias melhores”, destacou.