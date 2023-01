da redação

Entre as novidades está a volta de blocos dentro do circuito carnavalesco, a atração ficou por seis anos longe do circuito carnavalesco. Na programação, a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo, Biu do Piseiro, Max e Luan, Barões da Pisadinha, Victor e Luan e a banda baiana Batukerê, estão entre as confirmações nacionais que farão a animação dos foliões durante cinco dias.

O evento será realizado no Espaço Cultural Beira Rio, entre os dias 17 e 21 de fevereiro em uma mega estrutura contendo dois palcos principais, mais de 30 empreendedores e segurança reforçada 24 horas por dia.

Durante o anúncio, o prefeito de Porto Nacional, garantiu que o município terá uma das melhores programações do Tocantins. “Aqui é Porto Nacional, capital da cultura e também do carnaval e este ano, faremos toda a diferença nessa festa preparada para a comunidade portuense. A nossa cidade terá um dos melhores carnavais do Tocantins e vamos continuar trabalhando para que possamos fortalecer cada vez mais”, afirmou.

Já o secretário municipal da Cultura e do Turismo, Fernando Windlin, falou sobre a sua vontade de acertar e fazer o melhor na Cultura e Turismo no município. “Essa é uma grande responsabilidade que me foi dada pelo prefeito Ronivon Maciel, porém, a vontade de acertar é ainda maior, para que os nossos artistas locais, nacionais, empreendedores e toda a população em geral, saiam todos satisfeitos. Porto Nacional tem uma tradição muito grande no carnaval, passamos por uma fase muito difícil durante a pandemia e agora é tempo de recomeço e uma nova história vai começar no carnaval da nossa cidade”, garantiu.

Confira a programação

Sábado – 11/02

Escolha da Rainha e Rei Momo

Sexta-feira – 17/02

07h- Desenterro da Buiúna e cortejo pelas ruas da cidade

20h- Tambores do Tocantins

22h- Adriano Araújo

23h50- Barões da Pisadinha

01h40- Pagode Vip

Sábado – 18/02

20h- Orquestra Big Band

22h- Marcelo Oliveira

23h50- Biu do Piseiro

01h40-Xama no Pagode

Domingo – 19/02

18h- Banda D’vinil – Matinê

20h- Resenha Good

22h- Izo Maranhão

23h50- Max e Luan

01h40- Juarez Falcão

Segunda-feira – 20/02

20h- Everton dos Andes

22h- Maykinho Top

23h50- Humberto e Ronaldo

01h40- Rafa Souza

Terça-feira 21/02

18h- Banda D’vinil

20h- Grupo Belelê

22h- Vitor e Luan

23h50- Batukerê

01h40- Orquestra Big Band

Por: Mychelle Tauane

Secretaria Municipal da Comunicação