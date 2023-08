da redação

Segundo informações apuradas pelo Jornal Porto Mídia junto ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, um homem identificado como Sebastião, morador de Porto Nacional, desapareceu nas águas do rio Tocantins. O incidente ocorreu quando Sebastião estava na companhia de outras três pessoas, colocando uma rede.

De acordo com relatos dos três companheiros que estavam no local, eles não perceberam o momento em que Sebastião se afogou. A única pista encontrada foi o boné do homem boiando na água.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para realizar buscas pelo homem, porém, até o momento, ele não foi encontrado. As buscas serão retomadas amanhã, terça-feira, de acordo com o Corpo de Bombeiros.