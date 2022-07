Quem é morador de Porto Nacional e região já deve ter ouvido falar do Padre Luso, figura histórica do catolicismo na cidade. Como forma de agradecimento ao sacerdote por sua bondade e virtudes e em prol do processo de beatificação, a Diocese de Porto Nacional, em parceria com o Sebrae Tocantins e Prefeitura Municipal por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, estão promovendo a 2ª Romaria de Padre Luso, de 31 de julho a 03 de agosto. A programação do evento ocorrerá na Igreja São Judas Tadeu e conta com missas, rezas, quermesses, leilões e muito mais.

As visitas ao santuário do Padre na Igreja São Judas Tadeu serão ordenadas por curadoras que são guias de turismo e receberam capacitação do Sebrae sobre os conhecimentos a serem passados na visitação.

De acordo com a analista do Sebrae Milena Lima, em Porto Nacional a cultura e a religiosidade são pontos muito fortes. “Percebemos que o turismo religioso na cidade é algo constante e que deve ser melhor trabalhado. Acreditamos que a Romaria seja um grande prospector turístico e incluímos no Projeto de Desenvolvimento do Turismo para formatar roteiros e produtos que também abarquem o público religioso”, enfatiza.

No artigo titulado: “Padre Luso, um Apóstolo do Sertão do Tocantins”, publicado no Portal Atitude, o escritor Moura Lima ele fez uma análise histórica da caminhada do Padre Luso em comovente testemunho sobra a grandeza deste ser humano.

“Padre Luso, maranhense de Santo Antônio de Balsas, nasceu em 1906, foi ordenado sacerdote pelo Bispo Dom Alano, na Catedral de Porto Nacional, onde faleceu em 1987, com 81 anos de idade. Era um devoto de Nossa Senhora de Fátima. Pode-se dizer, na acepção da palavra, que era um sacerdote vocacionado para servir a evolução da humanidade e despertar a bondade nas pessoas. Era, assim, um dos pré-requisitos das altas virtudes que lhe exornavam a alma. Abraçou, por vocação, a carreira eclesiástica, aliás, custou-lhe muito ser padre, opôs-se lhe, porém, tremenda dificuldade na assimilação dos estudos teológicos, quase que o não ordenavam. Mas, à força de rogar a Deus, consolidou o seu sonho de tornar-se padre, e sempre se manteve na mansidão dos justos, dos postulantes, dos adeptos e avatares. Chamavam-no o piedoso, em razão das suas ações em prol dos necessitados, e da força espiritual que promanava da sua palavra amiga e de paz profunda”. Moura Lima.

“Ele era de estatura meã, magríssima, desengonçada, capengava de uma perna, mas naquele corpo frágil morava uma alma superior, onde pulsava a consciência cósmica ou poder divino. A cabeça enorme, chata, como convém a um maranhense da gema. O rosto, branco, com sulcos profundos, sinalizavam as dores do mundo, e os olhos, límpidos, penetrantes, místicos, denotavam a força espiritual de seu ser; o nariz, achatado e proeminente, demonstrava um caráter disciplinado. Era um santo reservado, que cumpria rigorosamente os cânones da igreja. Não era daqueles santos rebeldes que saem pelo mundo afora pregando à multidão. Repito, era ordeiro e disciplinado na sua caminhada de luz”, Moura Lima.

Programação (Igreja São Judas Tadeu)

Dia 31/07/2022

18h30 – Reza do Terço Mariano

19h30 – Santa Missa

Quermesse – Leilões

Dia 01/08/2022

18h30 – Reza do Terço Mariano

19h30 – Santa Missa

Quermesse

Dia 02/08/ 2022

18h30 Terço Mariano e Novena de Santo Antônio

19h30 – Santa Missa

Quermesse

Dia 03/08/2022

6h30 – Alvorada na Porta da Catedral

6h50 – Início da Romaria (saindo da Catedral Nossa Senhora das Mercês até a Igreja São Judas Tadeu)

7h20 – Missa Igreja São Judas Tadeu

08h30 – Café Comunitário

12h – Exposição do Santíssimo

18h30 – Reza do Terço

19h – Benção Solene com o Santíssimo Sacramento

19h30 – Missa

(Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins e Portal Atitude)