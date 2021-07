O município de Porto Alegre do Tocantins recebeu do Ministério da Saúde, certificado de qualidade APS por fortalecer os serviços oferecidos em saúde pública na Atenção Primária neste período de enfrentamento da pandemia do novo Coronavírus. Em todo o Brasil, apenas 225 municípios receberam a condecoração.

Segundo o Ministério da Saúde, Porto Alegre do Tocantins, torna-se referência na Atenção Primária, uma vez que o município, mesmo no período de pandemia da Covid19, alcançou mais de 7 indicadores de desempenho do Programa Previne Brasil.

Dentre os critérios avaliados: consultas de pré-natal; atendimento odontológico na gestação; realização de exames para Sífilis e HIV em gestantes; cobertura de exame citopatológico; vacinação contra a poliomielite inatividade e de pentavalente; acompanhamento de pessoas hipertensas e solicitação de hemoglobina glicada para pessoas com diabetes.

Além disso, o Ministério da Saúde reconhece também o esforço dos profissionais de saúde em todo o país que, mesmo diante de uma emergência sanitária mundial, prioriza o papel da Atenção Primária como porta de entrada do sistema de saúde. “O certificado de qualidade é para reconhecer o trabalho que tem sido feito pelos municípios e Distrito Federal para alcançarem os parâmetros de qualidade que esperamos que a população receba”, afirmou o secretário de Atenção Primária à Saúde, Dr. Raphael Câmara.

O prefeito, Rennan Cerqueira, falou sobre a importância do reconhecimento. “Nosso compromisso será sempre com a população portoalegrense, oferecendo uma saúde de excelência para a nossa gente. Mesmo com a pandemia, reforçamos todo atendimento da rede municipal de saúde, com o objetivo de continuar ofertando os serviços com qualidade para cada cidadão. O reconhecimento chega para condecorar o trabalho diário de uma gestão pautada na transparência, junto com uma equipe de profissionais comprometida com o resultado e a satisfação de quem busca os serviços da saúde em nosso município. Só tenho a agradecer a cada profissional da saúde municipal, que não tem medido esforços para oferecer esse atendimento humanizado a quem precisa”, enfatizou o prefeito.

Dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 225 atingiram os 7 indicadores e receberam o selo. No Tocantins, além de Porto Alegre do Tocantins, recebeu também as cidades de Alvorada, Barrolândia, Cariri do Tocantins, Caseara, Chapada de Areia, Divinópolis, Goianorte, Itapiratins, Novo Alegre, Sítio Novo e Talismã.