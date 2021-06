O Secretário Municipal de Infraestrutura, Thiago Barros, comentou sobre o ataque de nervos de alguns vereadores na manhã desta terça-feira, 22, na Câmara de Vereadores sobre uma portaria publicada no Diário Oficial no dia 26 de maio que regulamenta agendamento prévio de visitas de forma presencial junto ao órgão. “Durante a vigência da portaria nenhum vereador foi barrado”, disse o secretário que defendeu a portaria atende o Decreto Municipal Nº 769 que “dispõe sobre medidas de enfrentamento à pandemia” a fim de evitar propagação do novo coronavírus covid-19.

por Wesley Silas

A polêmica portaria foi divulgada na página 10 do Diário Oficial do município no dia 26 de maio, da Prefeitura de Gurupi. Nela o secretário fez algumas considerações relativo ao Decreto Municipal e cita que a Secretaria Municipal de Infraestrutura presta serviços públicos essenciais e que o órgão estaria comprometido com as recomendações para minimizar o contágio da Pandemia do Covid – 19 (Coronavírus). Considerou ainda o risco de acidente dentro do pátio desta, em virtude do fluxo da entrada e saída de maquinários e veículos de grande porte garantindo a segurança e cuidado no trânsito de pessoas.

“A portaria foi no sentido de trazer segurança aos funcionários no quesito COVID, os casos na infra estavam aumentando nos funcionários que ficavam nos serviços essenciais no sentido de trazer segurança aos visitantes, em função de manobra de tratores e caminhões pesados no pátio da Secretaria, somente para medidas de segurança no pátio de produção”, disse. Em seguida completou: “Durante a vigência da portaria nenhum vereador foi barrado e ela tem quase um mês que foi publicada e, não semana passada”

Confira aqui o Diário Oficial com a Portaria publicada no dia 26 de maio de 2021.