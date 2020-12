Ponto facultativo | Órgãos municipais de Palmas fecham nos dias 31 e 1º e atendimento ao público volta na próxima segunda, 04

Serviços essenciais que exigem regime de plantão permanente não serão interrompidos

por Redação

Em razão das festividades de Ano Novo, a Prefeitura de Palmas decretou ponto facultativo para esta quinta, 31 de dezembro e como dia 1º de janeiro é feriado nacional, o atendimento ao público retorna na segunda-feira, 04, primeiro dia útil do ano.

E neste feriado de 1º de janeiro, será realizada a cerimônia de posse da prefeita reeleita Cínthia Ribeiro, do vice-prefeito de Palmas, André Gomes, e dos vereadores eleitos para o quadriênio 2021- 2024. O evento será realizado na Câmara dos Vereadores de Palmas, às 14 horas.

Decreto Municipal

As repartições públicas estarão fechadas conforme Decreto Nº 1.975/2020, publicado no Diário Oficial do Município do último dia 22 de dezembro. O Decreto não se aplica aos serviços essenciais que exigem regime de plantão permanente, tais como: unidades de limpeza urbana, infraestrutura e iluminação pública e conselhos tutelares. Na área da Saúde, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as Unidades de Pronto Atendimento de Palmas (UPA) Sul e Norte terão expediente normal e seguirão funcionando 24 horas por dia.

Feiras Livres

As feiras livres da Capital irão funcionar normalmente neste final de ano. A única alteração será na Feira da 304 Sul que, além dos dias tradicionais, terça e sexta, das 8 às 22 horas, também abrirá na quinta-feira, 31, das 8 às 21 horas. As demais estarão abertas ao público nos dias e horários de funcionamento regular. As feiras da Arno 33 (307 Norte) e do Aureny I abrem aos sábados, das 8 às 22 horas, e aos domingos, das 8 às 12 horas. A Feira da Arse 112 (1106 Sul), às quintas, das 8 às 22 horas, e a da Arno 61 (503 Norte), às quartas, das 13 às 21 horas. A Feira do Bosque também funcionará normalmente, aos domingos, das 16 às 22 horas.