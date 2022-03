A Secretaria de Saúde de Gurupi – SEMUS amplia a oferta de serviços da rede pública de saúde para a comunidade gurupiense, com a realização de exames de ultrassonografia. O serviço, que será realizado na Policlínica, pretende zerar a fila de mais de 500 pacientes que aguardam o exame.

A meta de atendimento, segundo a diretora geral da Policlínica, Arielle Urzedo, é de 150 a 200 exames mensais. “É a primeira vez que o Município vai disponibilizar esse serviço. Estávamos com uma demanda reprimida. A partir de agora, conseguiremos atender diretamente esses pacientes” explica Arielle.

Antes, todos os exames de ultrassom eram feitos por meio de clínicas credenciadas. Segundo o secretário de saúde, Vânio Rodrigues, com o serviço próprio de realização desses exames vai gerar, além da economicidade para o poder público que deixa de encaminhar os pacientes às clínicas credenciadas, uma agilidade maior para os pacientes que necessitam do exame.

“É um ganho significativo para Gurupi. Com o equipamento, implementamos o sistema operacional, a contratação de médica radiologista e a capacitação da equipe. Assim, hoje iniciamos os serviços, oportunizando um acesso mais rápido ao usuário” enfatiza Vânio.

Atendimento

Para a realização da ultrassonografia, os pacientes deverão primeiro receber o atendimento médico, nas Unidades Básicas de Saúde -UBS. Havendo necessidade de ultrassonografia, com o encaminhamento médico e a autorização da Central de Regulação do Município, o paciente poderá agendar horário para a realização do exame, na Policlínica.

Nesta quarta-feira, pela manhã, já foram atendidos 23 pacientes, com agendamento de mais 10 para o período da tarde. Além da demanda de Gurupi, este serviço atenderá também os 17 municípios da regional da Ilha do Bananal.

A médica radiologista, Beatriz Lauriano, comemora a aquisição. “Foi uma iniciativa muito importante para Gurupi. Já no primeiro dia conseguimos atender uma quantidade boa de pacientes” pontua Beatriz, e complementa que aos poucos será dado vazão à demanda, assegurando mais qualidade de vida dos pacientes.

Além do exame de ultrassonografia, a Policlínica também realiza outros exames como eletrocardiograma e laboratoriais, relacionados a harbovírus e DST’s.

O Aparelho

O aparelho de ultrassonografia foi doado pelo Governo do Estado, em outubro de 2021, em solenidade no Palácio Araguaia, que contemplou 86 municípios do Tocantins. Em dezembro de 2021, o equipamento foi entregue para a rede pública de saúde do Município.

Na Policlínica, os exames realizados pelo aparelho, abrangem todos os tipos de exame de ultrassom, com e sem Doppler, exceto os da área ginecológica e obstétrica, exames específicos realizados na Clínica da Mulher. O Doppler permite a investigação de anormalidades nos vasos sanguíneos, permitindo observar o aumento ou diminuição da vascularização e velocidade do sangue no interior dos vasos, que podem gerar tromboses, varizes e aneurismas.

A Policlínica funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e fica na Rua JK entre as Avenidas Alagoas e Rio Grande do Norte.