Por Redação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (10/08/2023), duas operações policiais que têm como objetivo o aprofundamento das investigações relacionadas a contratações de empresas de forma direta pela Secretaria Municipal de Educação de Palmas/TO, que, em tese, caracterizam a prática dos crimes de contratação direta ilegal, corrupção e lavagem de dinheiro.

Policiais Federais cumprem (14) mandados de busca e apreensão expedidos pela 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Tocantins. A ações policiais foram executadas nas cidades de Palmas/TO, São Paulo/SP e Brasília/DF.

As investigações começaram a partir de denúncias que levantaram suspeitas sobre contratos irregulares. Um deles envolveu a contratação de uma empresa para fornecer kits pedagógicos para as escolas, sem passar por um processo de licitação. O outro caso foi a da contratação de uma empresa de forma emergencial, também sem licitação, para realizar o transporte escolar de alunos da Zona Rural. Os contratos em questão somam mais de 30 milhões de reais.

As operações foram nomeadas como “Segundo Plano” e “Plano Inserto”, pois suspeita-se que as contratações não foram feitas com o propósito de melhorar a qualidade da educação ou o transporte escolar na cidade, mas com o objetivo oculto de permitir o enriquecimento ilícito dos envolvidos.