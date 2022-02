O caso está sob responsabilidade da 3ª Delegacia Especializada de Repressão às Infrações de Menor Potencial Ofensivo (3ªDEIMPO), chefiada pelo delegado Fernando Rizério Jayme. Ele disse que precisou de 44 página apenas para o registro do boletim de ocorrência.

Segundo o delegado, o desrespeito às medidas restritivas e enquadram no crime descrito no Art. 268 do Código Penal (infração de medida sanitária preventiva), com pena de até um ano de prisão prevista.