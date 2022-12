Por Wesley Silas

Imagens enviadas por um leitor do Portal Atitude mostram diversos veículos submersos no pátio da Ageto e o grande volume da água poderá romper o muro que faz divisa com o Shopping Araguaia, como aconteceu quando o empreendimento estava sendo construído em setembro de 2020 e fez com que os construtores de empreendimentos como o Shopping Araguaia e Atacadão Dia a Dia tivessem grande prejuízos. Somente o Shopping Araguaia teve, na época, prejuízo de mais de R$ 300 mil.

O empresário reclama da Prefeitura de Gurupi por não resolver o problema da drenagem pluvial e, alega ainda patrocinou a drenagem da Vila Guaracy doando manilhas, porém a água da chuva continua desaguando no estacionamento do Shopping, agravando ainda mais com a possibilidade de rompimento do muro da AGETO, podendo causar uma tragédia anunciada.

“Investimos R$ 80 milhões na construção do Shopping e agora vendo as imagens ficamos temerosos caso o muro rompa e a água e os veículos sejam levados para dentro shopping com a força da água”, alertou o empresário.

Em recente entrevista ao Portal Atitude, a prefeita Josi Nunes disse que parte do problema será resolvido com a substituição de manilhas por aduelas que faz parte da obra da interligação da parte leste com a Oeste da cidade. Para isso já foi licitado e iniciada a obra.

“Em 2020, antes de assumir [o cargo de prefeita] nós conseguimos com o senador Eduardo Gomes e o deputado federal Gaguim R$ 24 milhões que já foram empenhados, fizemos o processo licitatório e este valor corresponde várias obras – uma delas é a via da Integração Leste-Oeste no Mutuca e um Parque. Outra obra dentro deste valor é a drenagem do córrego Mutuca e vamos retirar as manilhas (60cm) que são pequenas e vamos colocar as aduelas de mais de 2 metros (considerada grandes estruturas pré-moldadas de concreto que servirão para a canalização)”, disse a prefeita sobre a Via Leste-Oeste e do Parque Nascente do Mutuca que envolve a canalização do Mutuca”, disse.