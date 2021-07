Aos 89 anos, José Barbaresco, faleceu no domingo, 18. O governador Mauro Carlesse, o senador Eduardo Gomes e o vice-governador, Vanderlei Barbosa lamentaram a perda do pioneiro da cidade.

Nota de pesar pelo falecimento de José Barbaresco

Foi com tristeza que recebi a notícia da morte do ex-prefeito de Alvorada, José Barbaresco, aos 89 anos, ocorrido nesse domingo, 18, na Capital.

Nesse momento de dor, peço a Deus que dê conforto à família do Sr. José Barbaresco e aos moradores de Alvorada que sofrem com a perda dessa grande liderança na cidade e região.

Mauro Carlesse

Governador do Tocantins

Nota de Pesar

Recebi hoje, a notícia da morte do amigo José Barbaresco. Ex-prefeito de Alvorada, dedicou sua vida à causa pública de sua cidade e seu povo e será lembrado com carinho e saudade por todos. O conheci ao tempo em que eu trabalhava com o deputado Everaldo Barros, seu grande amigo, a quem agradeço por ter me proporcionado a oportunidade de construir uma amizade e parceria de lutas políticas que durou longos anos.

Lamentamos sua partida e pedimos a Deus que conforte familiares e amigos, e o receba para o eterno descanso.

Eduardo Gomes

Senador e líder do governo no Congresso

Nota de pesar pelo falecimento do ex-prefeito José Barbaresco

Foi com pesar que recebi a notícia da morte do ex-prefeito de Alvorada, José Barbaresco, ocorrido nesse domingo, 18, em Palmas.

José Barbaresco, grande liderança política da região de Alvorada, tinha 89 anos.

Neste momento de luto e tristeza, externo as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e aos alvoradenses. Peço a Deus que com toda a sua misericórdia dê o conforto necessário a todos.

Wanderlei Barbosa

Vice-governador do Tocantins