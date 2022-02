por Wesley Silas

Para cumprir o protocolo da Vigilância Sanitária, a família de Dona Celina a sepultou o corpo no início da tarde. Dona Celina morava na Avenida Brasília com rua 14, e, apesar da idade era uma idosa saudável e sempre de bom humor. Mãe do aposentado do Incra, Raimundo Braúlio, conhecido como Nego Mundico, ela deixou 10 filhos, 35 netos, 50 bisnetos e 10 tataranetos.