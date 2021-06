Em entrevista ao Portal Atitude a prefeita de Gurupi, Josi Nunes comentou sobre os números da imunização no município e parceria entre municípios da região sul do Tocantins com o início da temporada de praia e das férias. “Estamos conscientizando a comunidade sobre a importância de vacinar as duas doses e já disponibilizamos de quatro tipos de vacina (Coronavac, Oxford/Astrazeneca, Janssen e Pfizer) e o importante é que as pessoas tomem uma destas vacinas”, explicou a gestora. Em Gurupi, 32.76% pessoas já tomaram a primeira dose da vacinas e 8,80% estão imunizados com as duas doses. Lembrando que a Janssen é apenas uma dose.

A imunização seguirá nesta terça-feira, 29, a partir das 8 horas, no mesmo local. As doses disponíveis são da Janssen, imunizante de dose única.

Segundo a prefeitura, quem for vacinar deve levar os seguintes documentos: RG ou CNH, CPF, cartão do SUS e de vacina.

Campanha solidária

A campanha de solidariedade continua sendo realizada. Quem puder doar alimentos não perecíveis, que serão doados às famílias carentes, as equipes da prefeitura estarão recebendo no local da vacinação.

A Prefeita Josi Nunes comenta que devido à pandemia muitas famílias estão passando necessidades e sabendo o quanto o gurupiense é solidário foi pensada nessa campanha. “Quem tiver interesse em ajudar, pode levar um alimento. Queremos deixar claro que não é obrigação, independente, de levar ou não, a pessoa receberá a vacina, mas quem sentir o desejo no coração de ajudar estaremos com uma equipe recebendo os alimentos”, destacou completando ainda que à medida que a cidade consegue avançar na vacinação é motivo de comemoração e por este motivo foi pensando em relembrar as festas juninas.