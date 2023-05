Share on Twitter

Por Wesley Silas

A determinação da Justiça foi em resposta a uma Ação Civil Pública (ACP) ajuizada pelo promotor de Justiça Marcelo Lima Nunes, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Gurupi, em desfavor do Município de Gurupi.

Em reposta a Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que está em fase de capacitação os servidores que estarão disponíveis para realizar atendimentos do tipo quando necessário.

“O benefício acontece em parceria com o Senac Línguas de Palmas e já está na fase de capacitação dos servidores que em breve estarão disponíveis para realizar atendimentos do tipo quando necessário”, respondeu a prefeitura sobre a decisão estipulou o prazo de 30 dias para que o Município disponibilize e custeie curso de Libras aos servidores municipais, apresente a relação dos inscritos e a comprovação da realização do treinamento.