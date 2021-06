Intensificando as ações de prevenção à Covid-19 em Gurupi, a Secretaria Municipal de Saúde ampliará a vacinação contra a doença para pessoas com comorbidades e, também, para as portadoras de deficiências permanentes, cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), a partir de 18 anos. A imunização acontecerá nesta quarta-feira (02) e na sexta-feira (04).

Por Redação

De acordo com a SEMUS, a vacinação foi ampliada para mais pontos e ocorrerá em seis locais: Policlínica, UBS Rosendo Barbosa de Araújo (Rua 15, Centro), UBS Nova Fronteira, UBS Parque das Acácias, UBS Sol Nascente e Praça do Centro de Convenções Mauro Cunha, neste último ponto, será feita a vacinação na modalidade Drive Thru.

O horário de início da vacinação é a partir das 08h até durar as doses. Devido ao feriado de Corpus Christi na próxima quinta-feira (03), a imunização ocorrerá nesta quarta-feira (02) e depois na sexta-feira (04). As doses que serão aplicadas nesta etapa são da vacina AstraZeneca.

“Na medida em que temos recebido mais doses de vacina, tem sido possível ampliar a faixa etária. E agora vamos iniciara a vacinação a partir de 18 anos das pessoas que possuem comorbidades. Isso vai aumentar a quantidade de cidadãos imunizados em Gurupi”, frisou o secretário Municipal de Saúde, Relmivam Milhomem.

Quem for vacinar precisa levar os documentos pessoais (RG ou CNH), cartão de vacina e também o laudo ou relatório médico comprovando a condição relatada.

Comorbidades:

Nesta fase de imunização serão vacinadas as pessoas portadoras das seguintes comorbidades: diabetes mellitus; pneumopatias crônicas graves; hipertensão arterial resistente (HAR); hipertensão arterial estágio 3; hipertensão arterial estágios 1 e 2, com lesão em órgão-alvo e/ou comorbidade; insuficiência cardíaca (IC); cor-pulmonale e hipertensão pulmonar; cardiopatia hipertensiva; síndromes coronarianas; valvopatias; miocardiopatias e pericardiopatias; doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas; arritmias cardíacas; cardiopatias congênita no adulto; próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados; doença cerebrovascular; doença renal crônica; imunossuprimidos; hemoglobinopatias graves; obesidade mórbida; cirrose hepática.