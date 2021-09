Share on Twitter

por Redação

Conforme o secretário municipal de Saúde, Vânio Rodrigues, nesta sexta-feira, as pessoas acima de 17 anos poderão receber o imunizante da Pfizer. A aplicação da vacina acontecerá na sede do Sesi, na Avenida Sergipe, do outro lado da BR.

O menor terá de estar acompanhado pelos pais/ou responsáveis, que deverão juntamente com o menor, apresentar cópia dos documentos pessoais. No local de vacinação estará disponível um termo de consentimento que será assinado pelo responsável pelo menor. A pessoa que for receber a vacina também deve levar cartão SUS e de vacinação.

Novidade

O secretário explica que a Prefeitura por meio da Secretaria de Saúde firmou uma parceria com Sesi em que a instituição disponibiliza à Secretaria as unidades móveis refrigeradas para o uso da vacinação.

Vânio destaca que essa iniciativa vai melhorar o fluxo nas unidades básicas de saúde em que a vacinação contra a Covid-19 estava acontecendo. “Devido à vacinação contra a Covid em algumas unidades básicas de saúde a rotina de atendimentos estava sendo comprometida e essa mudança vai melhorar o fluxo e ter um local somente para a vacinação”, explica.

Segunda Dose

Nesta sexta-feira, 10, as pessoas que estão no prazo (90 dias) para o recebimento da segunda dose da Pfizer, deverão procurar a Escola Municipal Antônio de Almeida Veras (Avenida Brasília esquina com a Rua 15), das 08 às 17h, para receber o imunizante.