A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) divulgou os dados do Monitor de Secas referentes ao mês de março deste ano.

da redação

O panorama apontado pela plataforma para o Tocantins indicou um quadro positivo de recuo da seca moderada (S1) no centro do Estado e da seca fraca (S0) no norte, isso ocorreu devido às chuvas acima da média registradas no mês nessas regiões. Entretanto, no sudeste, a seca grave (S2) avançou, em função das anomalias negativas de precipitação. De forma geral, os impactos permanecem de curto prazo (C) no sudeste do estado, e de curto e longo prazo (CL) nas demais áreas.

Para o mês de março foram consultados 26 observadores de campo de 24 municípios do Tocantins. As informações levantadas pela rede de observadores, que se referem a percepção de eventos de manifestação de seca, indicou similaridade com os dados enviados pela equipe central do Monitor de Secas.

Em relação ao quadro de piora da condição de seca na região Sudeste do estado, o técnico Francisco Medeiros, um dos responsáveis pela validação dos dados na Semarh, informou que “os valores relativos ao cálculo do índice de seca, o SPI 3, 6, 9 e 12 para região que corresponde a parte das regiões Sul e Sudeste para os meses de janeiro, fevereiro e março, foram avaliados internamente a fim de verificar o grau de manifestação desses eventos”.

O técnico ainda frisou que “constatamos que nos meses de fevereiro e março os valores que demonstram quais os níveis de severidade da seca apresentaram valores que correspondem aos apresentados pela equipe central do Monitor, os quais, em grande parte, correspondem a eventos de seca de longa duração, ou seja, oriundos de déficits negativos de precipitação avaliados ao longo de 12 meses. Esse quadro de piora na região Sudeste inspira atenção”.

Monitor de Secas

O Monitor de Secas é um processo de acompanhamento regular e periódico da situação da seca em vários estados brasileiros, cujos resultados consolidados são divulgados por meio do Mapa do Monitor de Secas, que pode ser acompanhado clicando aqui.

O Monitor facilita a tradução das informações em ferramentas e produtos utilizados por instituições tomadoras de decisão e indivíduos, de modo a fortalecer os mecanismos de Monitoramento, Previsão e Alerta Precoce. No Tocantins, as equipes técnicas da Semarh e da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil ficam a cargo do levantamento das informações locais mensalmente.