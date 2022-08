Da Ascom do Sindiperito

O Perito Oficial do Tocantins, professor e jornalista, Jonair Rocha, ministrou nesta segunda-feira, 22, um palestra para alunos do 3º ano do ensino médio do Colégio Bernardo Sayão, na cidade de Gurupi, região do Sul do Tocantins. O tema da palestra foi sobre a atuação do Perito Criminal. No total, 42 alunos assistiram a palestra.

Jonair relatou que a unidade de ensino está promovendo bate papo com o objetivo de ajudar os alunos a escolher uma profissão. ‘A psicóloga do Colégio, Lanna Alencar, está promovendo essa interação com profissionais das mais variadas áreas do conhecimento no intuito de ajudar os vestibulandos a escolher uma profissão e os alunos solicitaram a presença de um Perito Criminal para conhecer mais sobre a área’, pontuou o Perito e professor.