Pequenos Negócios de Gurupi se preparam para a Black Friday

O lançamento do evento será nesta segunda, 16, no auditório do Sebrae em Gurupi_

Por Redação

Será lançada nesta segunda-feira, 16, a campanha Black Friday voltada aos pequenos negócios de Gurupi e região. O evento acontecerá, presencialmente, às 19h30, no auditório do Sebrae em Gurupi, seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) para prevenção da COVID-19. Os interessados em participar devem confirmar presença pelo Portal de Serviços (http://portaldeservicos.to.sebrae.com.br/portaldeservicos/) do Sebrae.

Para a analista técnica do Sebrae, Liliane Pagliarini, esse tipo de campanha impacta diretamente os pequenos negócios e a economia local. “A grande vantagem em participar das ações da Black Friday para os clientes, é que eles podem aproveitar os altos descontos e fazer antecipadamente as compras de natal. Para os empresários, a semana de promoções é uma ótima oportunidade para movimentar os estoques, aumentar fluxo de caixa e obter lucros”, explicou.

A gerente do Sebrae em Gurupi, Paula Alencar, disse que o Sebrae ofertará treinamentos em vendas a todos os pequenos negócios que aderirem a campanha. “A capacitação abrange o atendimento e melhores resultados de venda neste fim de ano. Os empresários também receberão orientações dos protocolos de segurança para colaboradores e clientes, tão importantes neste momento de pandemia”, reforçou.

Black Friday Gurupi 2020

A campanha Black Friday Gurupi 2020 acontecerá de 23 a 28 de novembro com a participação de mais de 100 estabelecimentos comerciais. O evento será realizado pelo Sebrae Tocantins em parceria com a Fecomércio, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi (CDL), o Tonolucro e a Associação Comercial e Industrial de Gurupi (ACIG).