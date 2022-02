por Redação

O programa do Ministério da Saúde, avalia o trabalho preventivo na saúde municipal. Entre os critérios de avaliação, a realização de exames para HIV e Sífilis em gestantes, consultas de pré-natal, atendimento odontológico em gestantes e acompanhamento de pessoas hipertensas.

O Previne Brasil, estabeleceu metas a serem cumpridas pelos municípios. Os mais bem avaliados, recebem repasse de verbas federais para investimento em saúde pública.

Na última avaliação, publicada em outubro de 2021, referente ao 2° quadrimestre, Lavandeira configurava a 9° colocação.

O município subiu 7 posições, alcançando o 2° lugar no ranking estadual apresentando média geral entre 89 e até 100% no alcance dos indicadores.

O prefeito, Roberto César, mais uma vez comemorou o resultado.

“É fruto de um trabalho de transparência e responsabilidade. Aqui em Lavandeira, atuamos com dedicação exclusiva aos serviços de saúde. A Atenção Básica é essencial para salvar vidas e esse é o nosso compromisso diário. Com trabalho, responsabilidade e transparência, garantimos ao cidadão o atendimento de qualidade, com profissionais dedicados” avaliou o prefeito.