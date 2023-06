da redação

Fundada em 1895, Peixe é marcada por uma história que remonta aos tempos coloniais, quando exploradores portugueses e bandeirantes desbravaram a região em busca de novas terras e riquezas. O nome da cidade faz referência aos peixes encontrados em abundância nas águas do rio que a banha, uma importante fonte de sustento para a população local ao longo dos séculos.

Ao longo dos anos, Peixe cresceu e se desenvolveu, mantendo vivas suas tradições e preservando sua identidade cultural. A cidade é conhecida por suas manifestações folclóricas, como o tradicional Festejo de São João, que reúne moradores e visitantes em uma celebração animada, com danças, comidas típicas e apresentações de quadrilhas juninas.

Além disso, Peixe também se destaca por sua riqueza natural e sua relação estreita com o Rio Tocantins. As belezas naturais da região atraem turistas em busca de aventuras e momentos de relaxamento. As águas do rio são propícias para a prática de esportes náuticos, como a pesca esportiva, o jet ski e o stand-up paddle. As paisagens deslumbrantes e as praias fluviais são convites irrecusáveis para momentos de lazer e contato com a natureza.

A economia local é impulsionada principalmente pela agropecuária e pelo turismo, que geram empregos e movimentam a cidade. A pesca artesanal e a produção de peixes em cativeiro são atividades importantes, garantindo o sustento de muitas famílias. Além disso, o turismo proporciona a geração de renda através da hospedagem, alimentação e comércio de artesanato local.

Neste aniversário de 128 anos, os moradores de Peixe celebram a história e o progresso da cidade, reafirmando seu amor e compromisso com a preservação de suas tradições e a valorização de suas belezas naturais. O município olha para o futuro com otimismo, buscando o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida de seus habitantes.

Peixe, com sua história enraizada no solo tocantinense e suas águas do Rio Tocantins que a abraçam, continua a encantar aqueles que a visitam, oferecendo experiências únicas e inesquecíveis. Que esses 128 anos sejam apenas o início de um caminho próspero e promissor para essa cidade encantadora do sul do Tocantins. Parabéns, Peixe!