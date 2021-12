O Ministério Público quer saber do município de Peixe explicações sobre a falta de estrutura na escola após notícia de fato encaminhada para a Promotoria de Justiça com várias fotos e relatos da

péssima qualidade do local.

por Régis Caio

Segundo o MP a estrutura da Escola Municipal de Vila São Miguel está com péssimas condições dos banheiros, buracos no piso da escola, janelas e portas quebradas, problemas de infiltração e provável necessidade de reparos em instalações elétricas, hidráulicas e até mesmo estrutura do imóvel, cujo telhado encontra-se apoiado com ajuda de estacas para não cair.

“Requisite-se informações detalhada com prazo de 10 (dez) dias ao Prefeito Municipal, para que se esclareça a

situação desta escola”, relata o MP.

Portaria escola vila são miguel