Segundo denúncia, a prefeitura do município de Peixe, no sul do Tocantins, comprou combustível suficiente para dar volta ao mundo e ainda sobrariam 6 mil quilômetros para percorrer. O prefeito Augusto Cézar Pereira dos Santos, o Cezinha (MDB), oficializou a compra de R$ 4,13 milhões em combustíveis.

da redação

O Ministério Público instaurou um inquérito civil objetivando apurar os fatos. “Determino oficie-se o prefeito municipal requisitando-se: Cópia integral do procedimento que ensejou a contratação da empresa Prime Consultoria E Assessoria Empresarial LTDA na atual gestão; informações detalhadas de todo o gasto de combustível ao longo da atual gestão, com planilhas de gastos por veículo; informações acerca de eventuais precatórios devidos à referida empresa que ainda aguardem pagamento ou que tenham sido pagos pela atual gestão; encaminhe-se minuta de Termo de Ajustamento de Conduta visando implementação de “diário de bordo” em todos os veículos que prestem serviço público no município, com finalidade de facilitar o controle dos

gastos públicos com combustíveis”, determina o MP.

portaria ic combustíveis peixe (1)