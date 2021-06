Conforme a representante da Associação Peixe Vivo, o manifesto é contra a empresa BRK, que segundo os moradores está realizando o lançamento de esgoto no córrego. A empresa, por meio de nota, comentou sobre a situação.

por Régis Caio

“Temos a missão de cuidar das águas, da fauna e da flora da nossa cidade e manifestamos por meio de abaixo-assinado nossa posição contrária a empresa BRK que está lançando a água do esgoto no córrego Pivô e este córrego deságua no Rio Tocantins”, disse a representante da Associação Peixe Vivo, Janaína Cordeiro dos Santos Menegon.

Por meio de Nota, a BRK Ambiental informou que não realiza lançamento de esgoto no Córrego Pivô, em Peixe (TO). “Não há qualquer planejamento para tal ação. A Estação de Tratamento de Esgoto presente na cidade lança o esgoto, após tratamento, no Rio Tocantins, em ponto específico para tal atendendo a todas as determinações de órgãos ambientais”.

Reforçou ainda que “100% do esgoto coletado é tratado antes de seu lançamento final, ajudando o meio ambiente e melhorando a saúde pública”.

Já o vereador e presidente da Câmara, Lenilson Batista Gomes, conhecido como Índio a manifestação dos moradores é contra a construção da elevatória de esgoto na área de hortaliça zona urbana localizada no setor Beira Rio, conforme documento encaminhado à empresa BRK a Câmara Municipal.

“Não somos contra a construção da rede coletora de esgoto. Pois entendemos que esgoto é sinônimo de saúde pública” disse o vereador Índio.

