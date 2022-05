Anualmente o Dia do Gari é comemorado em 16 de maio. Este ano a Prefeitura Municipal de Peixe, juntamente com às Secretarias de Meio Ambiente e Saneamento com parceria social com a empresária Cláudia Valle proporcionaram uma noite agradável aos profissionais da limpeza da cidade.

Da redação

Um jantar foi ofertado aos colaboradores na POUSADA VILLA DOS PESCADORES, na noite da última terça-feira (17). O espaço foi cedido pela empresária Cláudia Valle que há algum tempo já realiza um trabalho social servindo café da manhã aos profissionais, por admirar e reconhecer a importância do trabalho para a cidade. Uma noite agradável e de gratidão por todos.

“O jantar estava maravilhoso, um ambiente super agradável, só tenho a agradecer a todos que nos proporcionaram esta noite maravilhosa”, palavras de Pollyene da Silva servidora da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento.