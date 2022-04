A prefeitura de Peixe-TO, por meio do prefeito Augusto Cezar, emitiu uma nota de esclarecimento após uma matéria ser veiculada e que circula nas redes sociais, onde trata sobre a contratação de uma empresa para intermediação de aquisição de combustíveis que daria para dar a “volta ao mundo” e ainda sobraria.

Da redação

Em resposta a matéria, o prefeito de Peixe, Augusto Cezar repudia os inverídicos comentários e enfatiza que “mentira tem perna curta”.

Veja a nota na íntegra:

O Prefeito Municipal de Peixe do Tocantins – Sr. AUGUSTO CEZAR PEREIRA DOS SANTOS, vem a público REPUDIAR aos inverídicos comentários que circulam pelas redes sociais acerca da contratação de uma empresa para intermediação de aquisição de combustíveis. Oportunidade em que, o FALASTRÃO afirma que o Prefeito planeja gastar excessos de combustíveis.

Porém, essas falácias jamais atingirão a esta Administração Municipal que zela pelos princípios da legalidade, da moralidade, transparência e economicidade, tudo em prol do bem comum e da VERDADE.

Quanto à questão do combustível, esta Administração, nos moldes da lei, realizou sim, o Pregão Nº 003/2022 Processo Administrativo Nº 045/2022, disponível no Portal da Transparência do Município e no Portal do Cidadão do Tribunal de Contas do Estado do Tocantins ao livre acesso público.

Como bem diz o FALASTRÃO, trata-se de PREVISÃO de aquisição e gasto. Nada alheio ao administrador responsável. Visto que o planejamento e a previsão faz parte da rotina de qualquer pessoa organizada. Apenas os imprevisíveis ignoram e criticam.

Embora sem muito tempo para responder fofocas e mentiras encomendadas, com fins eleitoreiros de quem não tem a capacidade de se projetar pessoalmente, e não tem coragem de mostrar a cara, e que se esconde na poeira dos inescrupulosos e aproveitadores oportunistas, este GESTOR tranquilamente vem esclarecer, aos cidadãos de bem desta comunidade, que a PREVISÃO de aquisição e gastos de combustíveis tem por base um estudo técnico levantado na Gestão do Ex-Prefeito JOSÉ AUGUSTO BEZERRA LOPES, que no exercício 2019 – efetivamente PAGOU o total de R$ 2.910.726,00 de combustíveis e no exercício 2020 efetivamente PAGOU o valor de R$ 3.028.035,00 de combustíveis que resultaram no montante de R$ 5.938.761,00. Inclusive, em um período em que, a maioria dos serviços essenciais estavam suspensos por decorrência da pandemia. A Exemplo: inexistiu gastos com transporte escolar, como também não houve manutenção de estradas vicinais, entre outros serviços. Fato este não percebido pelo FALASTRÃO.

Diferentemente desta atual Gestão, que de forma responsável e econômica, (apesar das constantes altas do preço dos combustíveis no ano de 2021), o atual Gestor no exercício de 2021, PAGOU apenas R$ 1.003.961,36, de combustíveis. Ou seja, conseguiu economizar mais de 33,15 % em relação ao exercício de 2020, sob a administração do então EX-GESTOR.

Ressaltando que os tão citados R$ 4.100.000,00, representam apenas uma PREVISÃO para o exercício de 2022. Tomando por base, os PAGAMENTOS realizados nos exercícios anteriores, acrescidos da triste realidade em que o preço dos combustíveis destaca-se nos limites da inflação; o retorno do transporte escolar e dos universitários, com a volta das aulas presenciais; previsão de recuperação das estradas vicinais deterioradas pelas intensas chuvas; a manutenção de todos os serviços essenciais, com especialidade os deslocamentos de atendimento à saúde pública e aos serviços de TFD; entre outros serviços.

Insiste em reiterar ainda, que este Gestor jamais irá se abalar pelo desejo maligno dos oportunistas e enganadores que, em busca de proveito próprio, disseminam discórdia e insegurança pública.

Enfim, é com plena tranquilidade que venho a público, esclarecer os equívocos maliciosos, colocando-me à disposição de eventuais esclarecimentos, presando sempre pelo dever da coerência e da veracidade dos fatos.

Augusto Cezar – Prefeito de Peixe