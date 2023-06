da redação

De acordo com os bombeiros, o produtor tinha saído para pescar com a esposa em uma fazenda do município, perto do povoado Lagoa do Romão. Nas proximidades do rio São Valério, teria se afastado a cavalo e depois disso não foi mais visto pela companheira.

A esposa da vítima passou a pedir ajuda para encontrar Eloe e os bombeiros fizeram buscas durante toda a quarta-feira (23). Como não se sabia ao certo o que teria acontecido, as buscas foram feitas na mata da propriedade e na água.