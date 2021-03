Evento reúne os maiores chefes de cozinha do país com destaque para culinária regional.

por Henrique Lopes

A chefe tocantinense Rosilene Pereira da Silva, conhecida popularmente como “Rosa de Fogo”, foi uma das vencedoras de uma das maiores premiações da gastronomia brasileira, o Prêmio Nacional Dólmã, sediado no estado do Piauí.

Representando o estado do Tocantins, a chefe e empreendedora que também comanda a Secretaria de Turismo do município de Peixe, localizado à 285 km de Palmas, recebeu o prêmio durante um evento online ocorrido neste domingo, 28 de março.

Indicada pelos internautas para participar da premiação, referente ao ano 2019, a chefe de gastronomia regional ressalta que para ela ganhar o prêmio foi um motivo de muito orgulho. “Não tenho nem palavras para descrever. Estou representando o Tocantins, mas a maior representatividade é para o município de Peixe. Eu almejei esse prêmio, pensando no meu município e vi a grande oportunidade de com este prêmio mostrar o nosso município para o mundo. Somos um estado de uma gastronomia de muita riqueza”, declarou.

Com a vitória na categoria nacional pela região Norte, na premiação conhecida como Oscar da gastronomia brasileira, Rosa será a embaixadora do Tocantins e deverá levar os sabores tocantinenses a todo o país. “Esse processo de ser embaixadora, vai me levar a lutar mais ainda para conseguirmos uma identidade gastronômica do nosso estado, que tem muitos insumos e recursos para serem usados e precisamos enriquecer e explorar essa gastronomia”, relatou ao mencionar que o Tocantins é a terra do buriti, do pequi, do murici, do araçá, da carne se sol, do peixe e do chambari.

A chefe destacou ainda que o prêmio abre portas para que, com a ajuda do Governo do Estado, por meio da Agência do Desenvolvimento do Turismo, Cultura e Economia Criativa (Adetuc) e municípios, ações de incentivo à culinária regional sejam implementadas. “Eu estou fazendo o meu papel, tentando levar o nome do nosso município e estado para o mundo, mas precisamos trazer esse evento para o Tocantins e assim valorizar a nossa gastronomia e nossos chefes que estão no anonimato”, completou.

Ao parabenizar Rosa de Fogo, o presidente da Adetuc, Jairo Mariano frisou a importância de ter a culinária regional tocantinense representada em uma premiação de referência nacional e internacional. “Ficamos orgulhosos em ver como a nossa gastronomia tem sido trabalhada, principalmente nas pequenas cidades por todo o estado. Já temos ações que buscam dar maior visibilidade aos nossos insumos e ampliar sua aplicação na nossa culinária. Queremos, cada vez mais, aquilo que representa a nossa identidade na gastronomia ganhar destaque e este já é um passo muito importante”, concluiu ao mencionar o apoio do governador Mauro Carlesse as ações de fortalecimento da culinário regional.