Por Wesley Silas

Na Sessão o prefeito garantiu que não perdeu os recursos para a construção das duas rampas que dão acesso a balsa responsável pelo transporte entre as margens esquerda e direita do Rio Tocantins. Os recursos, avaliado em, aproximadamente, R$ 1,7 milhão, é de origem do Programa Calha Norte conseguido por meio do senador Eduardo Gomes e Vicentinho Júnior há mais de 02 anos.

“O projeto está apto a aprovação na Calha Norte”, disse o prefeito após críticas do vereador sobre uma suposta perda dos recursos por falta de cadastrar os projetos no Governo Federal.

Balsa

Milhares de pessoas que necessitam da balsa para chegar na margem direita do Rio Tocantins esperam há anos uma solução para o problema, onde boa parte do ano, por falta da travessia da balsas, os veículos são obrigados a percorrer um percurso de mais de 60km para chegar na margem direita do rio enfrentando estradas vicinais, muitas delas sem manutenção.

“Este executivo aqui não tem intenção pela privatização e vamos lutar pela construção da rampa, para obstrução do canal para que a gente possa ter uma balsa com preços/taxas acessíveis à comunidade”, disse o prefeito aos vereadores.