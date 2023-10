Pe. José Marcos completa 17 anos de Ministério Sacerdotal com missa de ação de graça e jantar

Por Wesley Silas

O Pe. José Marcos da Silva, vigário paroquial da Paróquia São Miguel Arcanjo em São Miguel do Araguaia GO, completará no no próximo dia 14 de Outubro de 2023, 17 anos de Ministério Sacerdotal, servidos com muito amor e dedicação em algumas paroquais na Diocese de Cristalândia nos estados de Goiás e Tocantins.

“Durante todos esses anos, deparei com muitos desafios na missão, mas o amor em servir e em está à disposição do próximo superaram quaisquer dificuldades. Sou padre para a Igreja em saída, sou padre para o povo de Deus”, disse o padre.

Atualmente ele encontra-se na missão na Paróquia São Miguel Arcanjo em São Miguel do Araguaia no estado de Goiás.