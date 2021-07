Por WesleySilas

O pastor encontrava-se internado no hospital em Brasília da Rede D’Or desde o dia 22 de março, após ser transferido do Hospital da Unimed de Gurupi para prosseguir tratamento decorrente a Covid-19.

Conheça parte da história de vida do Pastor João Gomes Feitosa

Pastor Doutor João da Cruz Gomes Feitosa, nasceu em 19 de fevereiro de 1957 na cidade de Gurupi-Tocantins, filho de Elizeu Feitosa de Carvalho e Maria Gomes Feitosa, Aceitou a Jesus como seu Salvador em 03 de Dezembro de 1966, casado com Maria Rosa de Sousa Gomes, Pai de quatro filhas: Lídia de Sousa Gomes, Ângela Márcia de Sousa Gomes, Vânia de Sousa Gomes, Débora de Sousa Gomes.

Ministro do Evangelho ordenado em 21 de Janeiro de 1984, credenciado na CONAMAD sob o nº. 2230, Bacharel em Teologia, Articulista, Advogado OAB-TO 498, presidiu a Igreja Assembléia de Deus Ministro de Madureira em Belém-PA de 15 de Janeiro de 1993 a Janeiro de 1995, presidiu a Igreja Assembléia de Deus Campo da Cidade Barra do Garças – MT de 22 de Dezembro de 1994 a 31 de Dezembro de 1999, e a partir de 02 de Janeiro de 2000 é Pastor-Presidente da Igreja Assembléia de Deus Campo de Gurupi-TO.

Foi secretário da Convenção Regional dos Ministros Evangélicos das Assembléias de Deus – Ministério de Madureira no Estado do Tocantins – CONEMAD – TO de 1989 a 1992, 5º Secretário da Convenção Nacional das Assembléias de Deus no Brasil – Ministério de Madureira de 06 de Abril de 1997 a 01 de Maio de 2001.

Foi presidente da Junta Conciliadora de Ministros das Assembléias de Deus – Ministério Madureira no Estado do Pará no ano de 1993 e 1994, e de 22 de Dezembro de 1994 a 13 de Setembro de 1996 da Junta Conciliadora de Ministros das Assembléias de Deus – Ministério de Madureira no Estado de Mato Grosso, e a partir de 01 de Maio de 2000 até a presente data Presidente da Junta conciliadora de Ministros das Assembléias de Deus – Ministério de Madureira no Estado do Tocantins.

Presidente da Convenção Regional de Ministros das Assembléias de Deus – Ministério de Madureira Norte do Estado do Pará CONEMAD-PA de 15 de Janeiro de 1993 a 04 de Janeiro de 1995. De 15 de Setembro de 1996 a 31 de Dezembro de 1999, Presidente da Convenção Regional dos Ministros Evangélicos das Assembléias de Deus – Ministério de Madureira no Estado de Mato Grosso, e a partir de 01 de Maio até a presente data, Vice-Presidente da Convenção Regional dos Ministros Evangélicos das Assembléias de Deus – Ministério de Madureira no Estado do Tocantins CONEMAD-TO.

Foi Presidente do IESEG – Instituto Educacional Social Evangélico de Gurupi de 1989 a 1992, instituição que desenvolve atividades educacionais e sociais em Gurupi-TO.

Foi Conselheiro de Fevereiro de 1993 a Janeiro de 1995, membro do Conselho da Sociedade Bíblica do Brasil – região Norte, a partir de 01 de Maio de 1997 até a presente data membro do Conselho Deliberativo da Editora Betel-RJ, e de 01 de Maio de 2001 até a presente data membro do Conselho Fiscal da Mesa Diretora da Convenção Nacional das Assembléias de Deus no Brasil – Ministério de Madureira CONAMAD.

Com postura ética e dinamismo expansionista o Pr. João da Cruz Gomes Feitosa conduziu a administração da Igreja Evangélica Assembléia de Deus Campo de Gurupi-TO, focado na implementação de valores que norteiam para uma preocupação do bom nome e conceito da Igreja.

Nesta visão produziu uma administração modelo e aferido para a Igreja, credibilidade compatível a que deve merecer a Eclésia, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo.

Nesse modelo com postura austera de administrar o Pr. João da Cruz Gomes Feitosa teve fôlego para, de forma do que representa no meio eclesiástico do Ministério de Madureira a Igreja de Gurupi.Tem procurado apoiar financeiramente através da Secretaria de Missões e Evangelização do Campo de Gurupi – SEMADG, a obra missionária na Rússia (Moscou), na Bolívia e Bélgica etc. Vem realizando cruzadas e eventos evangelísticos em todas as Congregações em Gurupi e região vinculada a Igreja Assembléia de Deus.

No que está relacionado á dinâmica de celebrações de cultos e eventos da Igreja, tem procurado exercer força, admitido participação ativa dos diversos órgãos, motivando-os a exercerem suas tarefas com representatividade, compondo o conjunto global da Igreja.

Sempre foi procurado a apresentar Ensino Bíblico em Gurupi-TO, dado decisivo apoio a realização de eventos diversos como: Congresso de Crianças das Assembléias de Deus, Congresso de Adolescentes, Conferência Missionária das Assembléias de Deus do Campo de Gurupi, além de Seminários, Conferências, Simpósios, Acampamentos, Retiros etc.

Tinha preocupação permanente quanto ao Louvor a ser ministrado na Igreja e para tanto tem empenhado todos os esforços na melhoria e qualificação do sistema de som, aquisição de equipamentos musicais e de mídia com tecnologia de ponta, sendo um grande incentivador da Banda Art´s e Louvores responsável pelo Ministério de Louvor nas celebrações de cultos no Templo da Igreja Matriz em Gurupi-TO, e nos vários eventos realizados em todo Campo e em outras Igrejas do Estado.

No aspecto institucional da Igreja, Pr. João da Cruz Gomes Feitosa demonstrou preocupação em todos os níveis de administração, procurando preservar e elevar sempre o seu conceito de representatividade do contexto das Assembléias de Deus, zeloso no trato do patrimônio da Instituição, com uma administração transparente, exercendo as suas atividades ministeriais com dedicação, amor e simplicidade, desenvolvendo seu Ministério Pastoral com equilíbrio, unidade, integração e muita paz. Por tudo tem seu conceito firmado no princípio do que representa a sua pessoa – reconhecido e respeitado por todos os fieis e pela sociedade.